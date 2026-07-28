DGS SONUÇ TARİHİ 2026: Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

19 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sonuçları bekleniyor. Yüz binler netlerini hesaplasa da kesin sonuçlar için heyecan dorukta... ÖSYM'nin yayımlamış olduğu sonuç tarihini bilmeyenler "Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu gündemde...

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.