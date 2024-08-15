DGS SONUÇLARI 2024 NEDEN AÇIKLANMADI: DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama

İki yıllık üniversite önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adayların yakından takip ettiği DGS 2024 sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih araştırılmaları artarken gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. Peki, DGS neden açıklanmadı, DGS ne zaman açıklanır, DGS bugün açıklanır mı?

DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak dün ÖSYM'den DGS sonuçlarının açıklandığına ilişkin duyuru gelmedi. Adaylar "DGS sonuçları bugün açıklanır mı" sorusunun yanıtını sorguluyor. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir haber bulunmuyor.

DGS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS sonuçları erişime açıldıktan sonra tercih süreci başlayacak. DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.