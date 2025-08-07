DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? DGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar için bekleyiş devam ediyor. Ön lisans diplomalarını lisans diplomasına çevirmek isteyen binlerce kişi, 20 Temmuz'da katıldıkları sınavın sonuç tarihini sabırsızlıkla öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim bilgisine ulaşamayan veya sonuçların erken açıklanmasını umut eden adaylar, sürekli olarak "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen DGS'nin sonuçları 14 Ağustos'ta adaylara duyurulacak. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Tercihlerin alınması

ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...