DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Temmuz'da sınava giren adaylar bu soruya cevap arıyor. ÖSYM daha önce tarihleri netleştirmişti fakat bu tarihi bilmeyenler "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ayrıntılar...

DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

DGS 2025 sonuçları ÖSYM'nin takvimi ve kılavuza göre 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Puanlar, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Tercihlerin alınması

ÖSYM tercih tarihini duyurmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmekte...