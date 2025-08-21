DGS tercih tarihi: 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükselokul mezunu yaklaşık 250 bin aday bu yıl lisans diploması alabilmek için DGS'ye girdi. Sonuçların ilanı ile birlikte başarılı puan alan adaylar tercih tarihlerine odaklandı. Henüz işlem tarihleri belli olmazken adaylar bilgi alabilmek maksadıyla "2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunu iletiyor.

DGS tercihleri ne zaman alınacak?

ÖSYM'den şu dakika itibarıyla tercih başvuru tarihi paylaşılmadı. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde tercihlerin 22 Ağustos'ta başlaması öngörülüyor.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.