DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri için olası tarih...
DGS sonuçları açıklandı ve sırada tercih süreci var. ÖSYM tercih başvuru tarihlerini şu ana kadar adaylarla paylaşmadı. Konu hakkında birçok mecradan bilgi alınmak istenirken sıkça gelen soru "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde... İşte olası tarihler...
DGS tercihleri için ÖSYM'den duyuru bekleniyor. Sonuçlar açıklandı, sıra geldi tercih işlemlerine... Tarih konusunda duyuru yapılmaması nedeniyle lisans adayları sabırsız bir bekleyişi içerisinde... Yeni haftanın ilk gününde yükselen soru "DGS tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...
DGS tercihleri ne zaman alınacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.