DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihi belli oldu mu?
Yepyeni bir haftaya girilirken gözler yine ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Lisans diploması almak isteyenler bir an önce tercih yapmak istiyor. Bu sebeple yoğun şekilde gelen soru "DGS tercihleri ne zaman başlıyor" oluyor.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecinde sınavın ardından şimdi gözler tercih sürecinde... Başarılı puan alanlar ÖSYM'nin resmi sitesini ve sosyal medya hesabını sık sık kontrol ediyor. Haftanın ilk günü olması nedeniyle "DGS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ÖSYM'den bir bilgilendirme geçilmedi. 2025 yılında sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilmiş başvurular 28 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu sene tercihlerin 27 Ağustos'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.