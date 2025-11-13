DHMİ 48 ARFF memuru alacak: Başvuru şartları ve süreç belli oldu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru nasıl yapılır? ARFF memuru

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'de duyurulan ilana göre, adaylar belirlenen tarihler arasında online başvuru yapacak ve süreç KPSS puan sıralamasına göre ilerleyecek.

KPSS şartı ne?

İlana göre başvuru yapacak adayların, 1 Eylül 2024'te yapılan KPSS'den (P93 puan türü) en az 70 puan almış olması gerekiyor.

DHMİ, duyurulan pozisyon sayısının 5 katı kadar adayı, KPSS puan üstünlüğüne göre yazılı sınava çağıracak.

Başvurular nasıl yapılır?

14-21 Kasım tarihleri arasında başvuru alınacak. Adaylar başvurularını yalnızca dijital ortamda şu adreslerden yapabilecek:

• e-Devlet → Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım • https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İlanda yer alan niteliklere uymayan ya da süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Sınav süreci nasıl işleyecek?

Sınava çağrılacak adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.

Yazılı sınav: 100 tam puan üzerinden en az 70 almak gerekiyor.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, puan üstünlüğüne göre uygulamalı sınava davet edilecek.

Uygulamalı sınav: Başarı puanı, KPSS + yazılı sınav + uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Görevlendirme nerede olacak?

Alımı yapılacak 48 ARFF memuru, Türkiye genelinde 21 farklı havalimanında görevlendirilecek.