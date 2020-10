DHMİ'de hava kontrolleri sayısı 2 binin üzerine çıkarılacak

20 Ekim 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni, Yerli ve Milli ATC Eğitim Simülatörü ile Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere yapan Karaismailoğlu, yaklaşık 1 milyon metrekare olan Türk hava sahasından transit geçiş yapan veya ülkenin herhangi bir meydanına iniş yapacak günlük ortalama 5 bin trafiğin yönlendirilmesinin hava trafik kontrolörleri sayesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde faaliyet gösteren 1760 kontrolörün sayısını 2021'de 2 binin üzerine çıkaracaklarını da bildirdi.

Çalışmalarını, uluslararası standartlarda, güvenli, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer hizmetleri sunma vizyonu doğrultusunda sürdüreceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemiz, 18 yıldır ulaştırma ve altyapı alanında büyük bir atılım gerçekleştirmektedir. Bu atılım içerisinde hava yollarımız dünya çapında markalaşmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Bakanlığımızın 2003'te başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası kapsamında adımlarımızı bir bir hayata geçirirken, sivil havacılığımız kayda değer bir gelişim göstermiştir." dedi.

Karaismailoğlu, geçmişte 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseltildiğini belirterek, 2002'de dünyanın sadece 60 noktasına uçakla seyahat edilebilirken, bugün bu sayının 328 olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2002'de yıllık 34 milyon kişi hava yolunu kullanırken, son 17 yılda, yüzde 500'ü aşan artışla söz konusu sayının 209 milyona ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, Bakanlığın çalışmaları sonucunda 2,2 milyar dolar olan sektör cirosunun bugün itibarıyla 27,2 milyar dolara yükseltildiğini belirtti.

Yurt içi uçuşlarda seyahat konforu ve kalitesini artırmak için gerçekleştirdikleri yatırımları, yurt dışı uçuşlar için de göstermeyi ihmal etmediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, dünyanın örnek gösterdiği İstanbul Havalimanı ile Türkiye ve İstanbul'un uluslararası bir hub haline geldiğini vurguladı. Yolcuların can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, elde edilen başarıların temelinde yolcuları gidecekleri yere ve sevdiklerine sağ salim ulaştırmanın yattığını söyledi.

"Her gün emniyet içinde uçak seyahati yapıyorsak arkadaşlarımızın sayesinde"

Hava trafik kontrolörlerinin işlerinin hayati olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hava trafik kontrolörleri sayesinde sivil ve askeri tüm uçakların kalkışlarından uçuşlarına, iniş trafiğinden, hava şartlarına kadar her türlü parametreleri an be an takip edilmekte, yolcularımız emniyetli bir şekilde seyahat etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını Dalaman'dan başka bir kod ile uçurup, onlarca hain jetin arasından geçirip, İstanbul'a inmesini sağlayanlar hava kontrolörlerimizdir. O gece büyük bir risk ve stres altında yerine getirdikleri bu görevle, hain girişimi tersine çevirmiş, hainlerin hesaplarını bozmuşlardır. Eğer her gün emniyet içinde uçak seyahati yapıyor, canımızı gönül rahatlığıyla emanet edebiliyorsak, arkadaşlarımızın dikkatli ve özverili gayretlerinin sonucudur."

Kaynak: AA