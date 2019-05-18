DHMİ'den İstanbul için 'divert' açıklaması

18 Mayıs 2019

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), hava koşulları nedeniyle 17 Mayıs'ta İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illere yönlendirilmesine ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.

Havacılığın en önemli ilkesinin uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, olumsuz meteorolojik koşullarda bu şartların sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

İstanbul hava sahasında beklenen, içinde şiddetli hava akımları, türbülans, düşük görüş şartları, buzlanma gibi hava aracının uçuşunu imkansız hale getiren CB bulutlarının, özellikle 1500 feet altında iniş ya da kalkış hattında hava araçlarının kaza kırımına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu CB bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında hava trafiğinin bekletilmesi, kalkışların durdurulması ya da gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu hava olayının yaşanacağı saatlerde sadece İstanbul Havalimanı'nda değil, tüm İstanbul hava sahasında uçuş can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen önlemler alınmıştır.

Bu doğrultuda İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden sadece 8'i, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 94 seferden sadece 2'si 'divert' edilerek başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Bu süreçte kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır."