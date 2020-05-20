Dicle Elektrik, borçlu sulama abonelerinin elektriğini kesecek

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, elektrik dağıtımından sorumlu bulundukları bölgede, çok sayıda tarımsal sulama abonesinin borçlarını ödeme konusunda sorumsuz davrandığını belirterek, "2016 yılından beri ödenmemiş borçlar bulunuyor. Toplamda 1,3 milyar liraya ulaşan bu borca biz bir şekilde tedbir almazsak yıl sonunda 2 milyarı, 2 yıl sonra da 5 milyar lirayı aşacak. Elektriği kesmek zorundayız. Tek çaremiz bu." dedi.

Arvas, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle bölgedeki tarımsal sulama abonelerine 2020 yılı borçlarıyla ilgili tahsilat talebinde bulunmadıklarını, elektriği kesilmesi öngörülen abonelerin borçlarında önceki yılların esas alındığını söyledi.

Elektrik dağıtım şirketi olarak salgın sürecinde sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Arvas, ekiplerini, kaliteli elektrik hizmetini daha iyi verebilmek için 7/24 çalışma esasına göre yapılandırdıklarını aktardı.

Arvas, müşterilerin uzaktan fatura ödemeleri, destek ve taleplerine cevap verebilmek için teknolojik alt yapıyı organize ettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Biz bir kamu hizmeti üretiyoruz. 6 ildeki yaklaşık 2 milyon abonemize özelleştirilmiş bir kamu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Bu abonelerimize kamu hizmeti götürürken serbest ekonomide satın aldığımız ve peşin ödemesini yaptığımız elektrik bedelini uzun vadelerde tahsil etmeye çalışıyoruz. Bu tahsilatı yaparken normal tarımsal sulama aboneleri dışındaki abonelerimizde bile güncel tahsilat oranlarımız çok düşük. Tarımsal sulamada durum biraz daha kötü. Genelde bölgemizdeki tarımsal sulama aboneleri, borçlarını 1 yıl sonra ödüyorlar. Örnek vermek gerekirse 2020 yılında tüketecekleri enerjinin bedelini gelecek sene ödeyecekler."

Arvas, tarımsal sulamanın Mezopotamya bölgesindeki tarım için önemini bildiklerini aktararak, Mardin’de aynı sezon içinde iki ürün ekmeye elverişli tarımsal alanlar bile bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da çok sayıda tarımsal sulama abonesinin bulunduğunu ve Mardin’deki 7100 tarımsal sulama abonesinin 6200’ünün elektrik borcu olduğunu dile getiren Arvas, "Mardin'deki sorunumuzun temeli, Mardin çiftçimizin elektrik borcuna bakış açısı. Borcu ödemekten ziyade ödememeye yönelik bakış açısı var. 2016 yılından beri ödenmemiş borçlar bulunuyor. Toplamda 1,3 milyar liraya ulaşan bu borca biz bir şekilde tedbir almazsak yıl sonunda 2 milyarı, 2 yıl sonra da 5 milyarı aşacak. Elektriği kesmek zorundayız. Tek çaremiz bu." ifadelerini kullandı.

Arvas, diyalog kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Ödeme kolaylıkları sağladık. Ciddi anlamda çiftçimizin içinde bulunduğu durumu destekleyecek şekilde kolaylıklar sağladık. Maalesef bu kolaylıkların sonucunu göremiyoruz. Bizim en doğal hakkımız olan, elektriği kesme işini Mardin’de başlatmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik bedellerinin ödenmesi gerektiğini belirten Arvas, "Çiftçilerimize bir şekilde bu mesajı iletmek için son çaremiz elektriği kesmek oldu." diye konuştu.