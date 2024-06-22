Dicle Elektrik'ten anız yangınına ilişkin açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaştığı videoyla Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinin bazı mahallelerini etkileyen yangının sebebi olarak elektrik tellerini gösteren İ.E'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' belirtildi.

Mezarın üzerinden elektrik hattı geçmiyor

İddiaların ardından yangının etkilediği bölgede yapılan incelemede, videoda bahsedilen mezarlığın üzerinden elektrik hattının geçmediğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oluşan her olumsuz durum karşısında şirketimizi hedef alan bazı çevrelerin yeni bir provokasyonu ile karşı karşıyayız. Anız yakımı sonrası başlayan ve ekiplerimizin ilk tespitlerine göre elektrik hatlarından kaynaklanmadığı belirlenen yangının, elektrik hatlarının tutuşması sonucu meydana geldiği iddiasının bazı çevrelerce dezenformasyon amaçlı ortaya atıldığı belirlenmiştir. Dicle Elektrikin yanı sıra resmi makamların açıklamalarını da hiçe sayarak bu iddiayı ortaya atan İ.E. hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna sebebiyet verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."