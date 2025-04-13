Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, "bıçak parası" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında paylaşıma konu olan üniversitemizde bıçak parası ile ilgili iddiaların yer aldığı haberlere istinaden soruşturma başlatılmıştır. Konu Rektörlüğümüz tarafından yakından ve ciddiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hasta B.Ö, kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. B.V.Ü. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.