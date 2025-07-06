Didim'de boşanma krizi! Çocukları babalarına göstermeyen anneye 3 günlük hapis cezası

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve 2012 yılında evlenen Aykut (45) ve Ceylan Varol (35) çifti, evliliklerinin ilk yıllarından itibaren yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme geldi. İlk çocukları 2014'te, ikinci çocukları ise 2021'de dünyaya gelen çiftin ilişkisi, evlendikten üç ay sonra yaşanan bir olayla sarsılmaya başladı.

İddialara göre, çiftin evlerinde düzenlenen bir davette yaklaşık 235 bin TL değerinde altın setleri çalındı. Olayın ardından her iki taraf da birbirini suçlayınca aralarında gerginlik oluştu.

2021 yılında boşanma davası açıldı

İlişkilerdeki ikinci büyük kırılma ise 2023 yılında yaşandı. Aykut Varol'un annesinin vefatının ardından eşi Ceylan Varol'un, kayınpederi için eş bulmaya çalıştığı ve tanıştırmak istediği kişinin geçmişine dair ortaya çıkan bazı bilgilerin aile içinde kriz yarattığı öne sürüldü. Aile büyükleriyle yapılan bir telefon konuşmasında Aykut Varol'un eşiyle ilgili "Ne yapayım ağabey. Kadının nasıl biri olduğunu benim s... karım bir türlü anlamıyor" ifadeleri, Ceylan Varol'un 2021 yılında boşanma davası açmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki mesajlaşmalar da mahkemeye taşındı. Bu mesajlardan biri, "Her şeyini alacağım senin elinden" diyen eşine Aykut Varol'un "Mezarda yersin ancak" şeklindeki yanıtı, dava sürecinde tehdit unsuru olarak değerlendirildi. Mahkeme, Varol hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi. Velayet anneye verilince, baba çocuklarını göremez hale geldi.

Aykut Varol, eşinin telefonundan kendi cihazına mesaj göndererek bunları delil olarak kullandığını ve bu yolla evinden uzaklaştırıldığını öne sürdü. 2,5 yıldır hem evinden hem çocuklarından uzak tutulduğunu iddia eden Varol, çocuklarını ancak belirli günlerde görebilme hakkı elde etti. Ancak, iddialara göre, Ceylan Varol 2024 yılı başından itibaren çocukları teslim etmedi.

Bursa 4. Aile Mahkemesi, annenin çocuk teslim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle hakkında “kişisel ilişkiyi engelleme” suçundan disiplin hapsi cezası verdi. Ancak baba Aykut Varol'un talebiyle çocukların bir sonraki görüş gününde teslim edilmesi üzerine mahkeme bu kararı geri aldı.