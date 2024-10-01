'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı' yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip sistemi yürüttüklerini kaydetti.

Özel hayat mahremiyeti tehdit edilebiliyor

Göktaş, 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik riskleri, dijital zorbalık ve dijital bağımlılığın bu tehlikelerden sadece birkaçı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sosyal medya uygulamaları kullanıcılara ait verileri toplarken özel hayat mahremiyetini tehdit edebiliyor. Sürekli çevrimiçi olma hali stres, dikkat dağınıklığı ve üretkenlik kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Yanlış bilgilerin, insanı olumsuz etkileyen kötü içeriklerin yaygınlaşmasına aracılık ederek toplumda güven bunalımına neden olabiliyor. Hatta uzaktan kontrol edilebilen teknolojik bir silaha dönüşebiliyor. Ve ne yazık ki bunun en acı örneğine Lübnan'da şahit olduk."

Wattpad'tan çok fazla şikayet alınıyor

Göktaş, çocuklar için zararlı olduğu düşünülen içeriklerin, yayınların ve uygulamaların kolayca bildirebilmesi için DUY İhbar Platformu'nun mevcut olduğunu bildirerek, dijital haberleşme kanalları ve web sitesi üzerinden bildirilen tüm içerikleri titizlikle inceleyip, gerekli mercilere ileterek, hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını söyledi.

Wattpad'in bu kapsamda çok fazla şikayet aldıkları bir platform olduğunu aktaran Göktaş, şikayetler üzerine yaptıkları incelemelerle, bu platformda 18 yaş altı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı ensest ilişkiler gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kaldığını tespit ettiklerini, Bakanlık olarak, çocukların güvenliği ve psikolojik sağlığı için bu konuyla ilgili çalışmaları büyük bir ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dijital bağımlılıkla mücadelede yol haritası çıkarılacak

Çalıştayda, dijital bağımlılığı 3 ayrı grupla ele alacaklarını anlatan Göktaş, birinci grupta bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bu konuyu detaylı bir şekilde değerlendireceklerini, ikinci grupta oyun oynayan çocuklarla dijital dünyada geçirdikleri süreyi, motivasyonlarını ve oyun oynamaya eşlik eden süreçleri ele alacaklarını, üçüncü grupta ise yetişkinlerin yer alacağını dile getirdi.

Görüşmeler sonucunda elde ettikleri verileri dijital bağımlılık sonucunda radikalleşme, intihar, yalnızlaşma, boşanma gibi bireysel, aile ve toplum temelli sonuçları da göz önünde bulundurarak değerlendireceklerini vurgulayan Göktaş, elde ettikleri sonuçları ve önerileri ilerleyen günlerde kamu kurumları ile düzenleyecekleri çalıştayda açıklayacaklarını, bu sonuçlar ve önerilere bağlı olarak dijital bağımlılıkla mücadelede bir yol haritası çıkaracaklarını söyledi.