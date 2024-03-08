Dijital Dünya Kadınları’2024 etkinliği lider kadınları bir araya getirdi

Kadın girişimciliğini destekleyecek nitelikte zengin içeriğe sahip ve seçkin konuşmacıların yer aldığı “Dijital Dünya Kadınları’2024” etkinliğinde teknoloji, girişimcilik ve yatırım alanında öncü kadınlar bir araya geldi.

Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması, kadınların iş dünyasındaki liderliğinin güçlendirilmesi ve girişimci ruhlarının desteklenmesi amaçlanan etkinliğin açılış konuşmalarını Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk yaptı.

Etkinlik kapsamında yaptığı konuşmasında 5G teknolojisinin önemine değinen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, söz konusu teknoloji ile artık yeni bir dünyanın kurulduğuna işaret etti.

“5G teknolojisi ile artık yeni bir dünya kuruluyor”

Aktepe, “Kız çocuklarımız eğitime başladıklarından itibaren teknolojiye yönlendirilmeleri lazım. Kadınlar hızlı geliyor ve erkeklerle dijitalde eşit kalmayacak daha ileride olacaklar” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 1977 yılında Birleşmiş Milletler’in kabulü ile tüm dünyada kutlanmasına rağmen kadınların 1800’lü yıllarda başlattığı hak mücadelesine kadar gitmek gerektiğini anlatan Rahmi Aktepe, şöyle devam etti: “1800’lü yıllar kadın haklarının dünyada mücadele başlama tarihi olması ile birlikte tarihin ilk bilgisayar programcısı olan Augusta Ada King’in de doğumunun olduğu asır olması bakımından bilişim sektörü açısından son derece kritik bir tarih anlamına geliyor.

Evet değerli katılımcılar tarihin ilk bilişimcisi, bilgisayar programcısı bir kadın… Ne yazık ki biz 200 yüzyıl sonra kadınların bilişimde daha fazla nasıl yer alması gerektiğini ve iş hayatında görünmez engellerin kaldırılarak bilişimde kadın istihdamının arttırılmasını konuşuyoruz.”