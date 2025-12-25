Dijital hizmetler vergisi yüzde 5’e düşürüldü

Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.

Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Hangi hizmetleri kapsıyor?

Dijital hizmetler vergisi; dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerini, sesli, görsel veya dijital içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dinlenmesi, izlenmesi, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesine yönelik hizmetleri kapsıyor. Ayrıca kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebildiği dijital platformların sağlanması ve işletilmesi ile bu hizmetlere yönelik dijital ortamda sunulan aracılık faaliyetleri de vergi kapsamı içinde yer alıyor.