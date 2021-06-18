Dijital karne erişime açıldı
İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı.
COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, bugün e-Okul'dan erişime açıldı.
2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler, karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.
Eğitim öğretime devam eden öğrenciler okullarında akıllı tahtalardan karnelerini inceledi.