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Dijital karne erişime açıldı

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, bugün e-Okul'dan erişime açıldı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler, karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

Eğitim öğretime devam eden öğrenciler okullarında akıllı tahtalardan karnelerini inceledi. 