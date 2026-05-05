Dijital kitap pazarı büyüyor: Sesli ve e-kitaplara ilgi artıyor

Teknolojideki ilerleme ve dijitalleşme, birçok sektörde olduğu gibi perakende kitap pazarında da dönüşümü hızlandırdı. Özellikle üretim maliyetlerindeki artış ve fiziksel kitapların taşınması ile saklanmasındaki zorluklar, dijital kitaplara yönelimi artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca dijital içeriklerin daha uygun fiyatlı olması ve satın alma yerine kiralama seçeneklerinin sunulması da bu eğilimi destekliyor.

Basılı kitap üretimi geriledi

"Türkiye Yayıncılar Birliği 2025 Yılı Kitap Pazarı Raporu”ndan derlenen verilere göre, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun bandrol istatistikleri baz alındığında, 2025 yılında basılı kitap üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düşüşle 407 milyon 777 bin 284 adet oldu.

Aynı dönemde toplam kitap perakende pazarı ise yüzde 23,91 büyüyerek 59 milyar 229 milyon liraya yükseldi. Bu pazarda eğitim yayınları 30 milyar 229 milyon lirayla ilk sırada yer alırken, kültür yayınları 20 milyar 280 milyon lira, ithal yayınlar ise 8 milyar 201 milyon lira ile onu izledi.

Tablet ve uygulamalar ilgiyi artırıyor

Okuma alışkanlıklarında yaşanan değişimde tablet gibi teknolojik cihazların yaygınlaşması önemli rol oynadı. Bu cihazların on binlerce e-kitabı depolayabilmesi, kullanıcıların dijital kitaplara yönelmesini kolaylaştırdı. Öte yandan okumak yerine dinlemeyi tercih eden kullanıcılar için geliştirilen sesli kitap uygulamaları da dikkat çekiyor. Bu uygulamalar, tüketici tercihlerinin basılı eserlerden dijital platformlara kaymasında etkili oluyor.

Dijital kitap pazarı 284 milyon liraya ulaştı

Rapora göre, kültür yayınları kapsamında değerlendirilen kurgu, kurgu dışı ve çocuk kategorilerindeki sesli kitaplar ile e-kitapların toplam pazar büyüklüğü 2025 yılında yıllık bazda yüzde 19 artarak 284 milyon lira oldu.