Dijital Vicdan: Dijital çağda insanlığın yeni imtihanı

Dr. BATUHAN MUMCU

Dijitalleşme, teknik bir dönüşümün ötesinde insanın hakikatle, bil­giyle ve birbirleriyle kurduğu ilişkinin yeniden yapılanma­sını ifade etmektedir. Dijital vicdan ise; bireyin dijital or­tamda ürettiği, paylaştığı, tü­kettiği ve yönlendirdiği her türlü içeriği etik, ahlaki ve in­sani değerler süzgecinden ge­çirerek değerlendirme yetisi­ni ifade eder. Bu kavram, hem bireysel kullanıcıyı hem de medya kuruluşlarını, tekno­loji şirketlerini, algoritma ta­sarımcılarını ve kamusal oto­riteleri de kapsayan çok kat­manlı bir sorumluluk alanı oluşturur.

Luciano Floridi’nin “Bil­gi Etiği” (Information Ethi­cs) yaklaşımı, dijital ortam­da ortaya çıkan ahlaki sorun­ların insan merkezli olduğu kadar sistem merkezli de ele alınması gerektiğini vurgular (Floridi, 2013). Bu yaklaşım, dijital vicdanı yalnızca birey­sel niyetle sınırlı olmayan; di­jital ekosistemin bütününe yayılan bir etik bilinç olarak konumlandırır. Türk Dil Ku­rumu’nun 2025 yılı kavramı olarak “dijital vicdan”ı belir­lemesi, çağdaş toplumların karşı karşıya olduğu etik, ah­laki ve manevi sorunlara dik­kat çeken önemli bir gösterge­dir. Zira dijitalleşme, hayatın her alanını dönüştürürken, insanın ahlaki pusulası bu hız karşısında çoğu zaman yönü­nü şaşırmaktadır. Dijital vic­dan, tam da bu noktada, tek­nolojiyle birlikte büyüyen sorumluluğu hatırlatan bir kavram olarak karşımıza çık­maktadır.

Bugün artık yalnızca izleyen ya da okuyan değil; paylaşan, çoğaltan ve yönlendiren birey­leriz. Sosyal medya, her kul­lanıcıyı potansiyel bir yayın­cıya dönüştürmüş durumda. Bir tuşla paylaşılan yalanlar, çoğu zaman vicdani muhase­be yapılmadan yayılmaktadır. Bu noktada dijital vicdan, bi­reyin anonimlik zırhı arkası­na saklanmadan, hakaret, linç, dezenformasyon ve manipü­lasyon karşısında kendini so­rumlu hissetme bilincidir. Bu yeni iletişim düzeninde temel soru şudur: Her yapılabilen şey, yapılmalı mıdır?

Dijital etik ve ahlaki sorumluluk

İletişim, dijital çağda büyük ölçüde aracılı (mediated) hale gelmiştir. Sosyal medya plat­formları, haber siteleri ve di­jital ağlar; bireylerin hem bil­gi üreticisi hem de bilgi yayı­cısı olduğu hibrit bir iletişim ortamı oluşturmuştur. Bu du­rum, klasik iletişim etiği ilke­lerinin (doğruluk, nesnellik, zarar vermeme) dijital bağ­lamda yeniden değerlendi­rilmesini zorunlu hale getir­mektedir.

Habermas’ın kamusal alan teorisi, rasyonel ve ahlaki te­mellere dayalı iletişimin de­mokratik toplumlar için vaz­geçilmez olduğunu vurgular (Habermas, 1989). Ancak di­jital iletişim ortamları, duy­gusal tepkiyi ve hız faktörünü merkeze alarak bu rasyonel zemini zayıflatmaktadır. Di­jital vicdan, bu noktada bire­yin iletişim eylemini yalnızca “ifade özgürlüğü” bağlamında değil; “etik sorumluluk” çer­çevesinde de değerlendirme­sini gerektirir.

Dezenformasyon ve yanlış bilginin (misinformation) ya­yılması, teknik bir sorun ol­manın ötesinde, doğrudan vicdani ve ahlaki bir mesele­dir. Wardle ve Derakhshan’ın ortaya koyduğu “bilgi düzen­sizliği” (information disor­der) kavramsallaştırması, dijital medya ortamında bil­ginin kasıtlı ya da kasıtsız ola­rak nasıl çarpıtıldığını ortaya koymaktadır (Wardle & De­rakhshan, 2017).

Bu bağlamda dijital vicdan, medya profesyonelleri ka­dar sıradan kullanıcıları da kapsayan bir etik bilinç hali­ni alır. Paylaşılan bir içeriğin doğruluğunu sorgulamamak, dijital ortamda pasif bir dav­ranış gibi görünse de; kamu­sal zarar üretme potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla di­jital vicdan, “bilgiye erişim hakkı” ile “bilgiyi sorumlu kullanma yükümlülüğü” ara­sındaki dengeyi kuran temel ilkedir.

Algoritmalar, yapay zekâ ve vicdani sorumluluk

Günümüzde dijital vicdan tartışmaları, yalnızca insan davranışlarıyla sınırlı kal­mayıp algoritmik sistemle­ri de kapsamaktadır. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Etik Reh­beri’nde vurgulanan “insan merkezli yapay zekâ”, “etik” ve “şeffaflık” gibi ilkeler, tek­nolojinin vicdani bir çerçeve­ye ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır (EU Ethics Gu­idelines for Trustworthy AI, 2019).

Sosyal medya, haber plat­formları ve yapay zekâ des­tekli algoritmalar, bireyle­rin algılarını yönlendirme ve davranışlarını şekillendirme gücüne sahiptir. Bu güç, vic­dani bir denetim mekaniz­masıyla desteklenmediğinde dezenformasyon, dijital linç, nefret söylemi ve mahremi­yet ihlallerini normalleştiren bir yapıya dönüşebilmekte­dir.

Son yıllarda yapay zekâ des­tekli deepfake teknolojileri, dijital vicdan tartışmaları­nın merkezine yerleşmiştir. Görsel ve işitsel gerçekliğin yüksek doğrulukla taklit edi­lebilmesi, hakikat ile kurgu arasındaki sınırları belirsiz­leştirmektedir. Chesney ve Citron’a göre deepfake tek­nolojileri, bireylerin itibarını zedeleme, siyasal manipülas­yon ve toplumsal güveni sars­ma açısından ciddi tehditler barındırmaktadır (Chesney & Citron, 2019).

Deepfake içerikler, yal­nızca teknolojik bir sorun olarak ele alındığında ek­sik kalmaktadır. Asıl mese­le, bu içeriklerin üretimi, yayılması ve tüketilmesi sürecindeki vicdani so­rumluluğun nasıl tesis edi­leceğidir. Dijital vicdan, bu­rada hakikat ilkesini merke­ze alan bir etik refleks olarak devreye girer. Hakikatin bi­linçli biçimde tahrif edilmesi, hem hukuki hem de derin bir ahlaki ve manevi ihlaldir.

Dijital medya çağında en büyük sorunlardan biri de de­zenformasyondur. Yanlış ya da çarpıtılmış bilgi, saniyeler içinde milyonlara ulaşabil­mektedir. Üstelik bu yayılım, çoğu zaman kötü niyetten de­ğil; dikkatsizlikten ve sorum­suzluktan beslenir. Ancak so­nuç değişmez: Toplumsal gü­ven zedelenir, insanlar hedef haline gelir, hakikat bulanık­laşır.

Bu noktada dijital vicdan, yalan üretenler kadar, yalanı sorgulamadan yayanları da kapsayan bir sorumluluk ala­nı oluşturur. Akademik çalış­malarda “bilgi düzensizliği” olarak tanımlanan bu süreç, vicdani refleksler zayıfladı­ğında daha da derinleşmek­tedir. Sessiz kalmak ya da sor­gulamadan paylaşmak, dijital çağda masum bir davranış ol­maktan çıkmıştır.

Her ne kadar vicdanın doğ­rudan kodlanması mümkün olmasa da, vicdani ilkelerin algoritmik karar süreçlerine rehberlik etmesi mümkün­dür. Bu durum, dijital vicda­nı bireysel bir erdemden çıka­rarak kurumsal ve yapısal bir sorumluluk alanına taşımak­tadır.

Dijital alanda kul hakkı ve vicdani muhasebe

İslâm’ın üzerinde hassasi­yetle durduğu temel kavram­lardan birisi “hak” kavramı­dır. İslâm, bütün canlılara ait hakları tespit ve tarif edip sı­nırlarını belirledikten sonra her bir hak sahibine hakkının verilmesini emretmiş; hak ih­lali anlamına gelecek her tür­lü davranışı da yasaklamıştır. Bu hakların başında kul hakkı gelmektedir. (Din İşleri Yük­sek Kurulu, 2023).

Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ, insanı en güzel biçim­de yarattığını ve onu müker­rem kıldığını bildirmektedir (İsrâ, 17/70; Tîn, 95/4). Bun­dan dolayı İslâm’da ırkı, ren­gi, cinsiyeti, dili, dini, konu­mu ne olursa olsun insanların hakları dikkate alınmış ve gö­zetilmiştir. Resûlullah (s.a.v.) veda hutbesinde; “Ey insan­lar! Sizin canlarınız, malları­nız ırz ve namuslarınız, Rab­binize kavuşuncaya kadar do­kunulmazdır.” (Buharî, Hac, 132 [1739, 1741]) buyurmuş; kul haklarını ihlal eden kişi­nin ahirette hüsrana uğraya­cağını haber vermiştir. (Müs­lim, Birr, 59 [2581])

Dolayısıyla İslâm’da kul haklarına riâyet, İslâm’ı an­lama ve özümseme gösterge­lerinden olup dünya ve ahiret saadetine ulaştıran temel ve­silelerden birisidir.

İlahiyat alanındaki çalış­malarda kul hakkı, “insan onurunun dokunulmazlığı” ilkesiyle birlikte ele alınmak­tadır. Hayrettin Karaman’a göre kul hakkı, modern top­lumlarda iletişim araçlarının çoğalmasıyla daha geniş bir etki alanına kavuşmuş; söz ve yazının yol açtığı zararlar kla­sik dönemlere kıyasla çok da­ha derin hale gelmiştir (Kara­man, 2016).

Kul hakkının dijital bağ­lamda en sık ihlal edildiği alanlardan biri, iftira ve gıy­bettir. Kur’an-ı Kerim’de gıy­bet, insan onuruna yönelik ağır bir saldırı olarak nitelen­dirilir:

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çün­kü zannın bir kısmı günah­tır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştır­mayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemek­ten hoşlanır mı? (Hucurât, 49/12). İlahiyat literatürün­de bu ayet, gıybetin yalnızca bireysel bir ahlak sorunu de­ğil, toplumsal güveni tahrip eden bir fiil olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Çağrıcı, 2019). Dijital ortamda yapılan paylaşımlar gıybetin etkisini katbekat artırmakta; sınırlı bir çevrede kalması mümkün olan bir söz, milyonlara ulaşa­bilmektedir.

Vicdan ise, insanın fıtratın­da var olan ve davranışları de­netleyen içsel bir mekanizma olarak kabul edilir. İslam ah­lakında davranışların değer­lendirilmesi, görünür sonuç­larının yanı sıra, niyet ve so­rumluluk bilinci üzerinden de yapılır. Kur’an-ı Kerim’de geçen “nefs-i levvâme” kav­ramı, bireyin kendi eylemleri karşısında içsel bir muhasebe yürütmesini ifade eder. “(Ku­surlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ede­rim (ki diriltilip hesaba çeki­leceksiniz).” (Kıyâme, 75/2).

İlahiyatçı müfessirler, bu ayeti insanın kendi eylemle­ri karşısında içsel bir hesap verme bilincine sahip olma­sı gerektiği şeklinde yorum­lamaktadır. Dijital ortamda anonimlik duygusuyla yapı­lan ihlaller, bu içsel denetim mekanizmasının zayıfladığı­nı göstermektedir. Dijital vic­dan, tam da bu noktada nefs-i levvâmenin çağdaş bir teza­hürü olarak değerlendirilebi­lir.

Hadis literatüründe yer alan “Kişiye günah olarak, duyduğu her şeyi söyleme­si yeter” (Müslim, Mukaddi­me, 5) ifadesi, özellikle dijital medyada bilgi paylaşımının ahlaki sınırlarını belirleyen temel bir çerçevedir.

Deepfake, iftira, mahre­miyet ihlali ve dijital linç gi­bi olgular, dini perspektiften bakıldığında doğrudan kul hakkı ve toplumsal vebal me­selesi olarak karşımıza çık­maktadır. Dijital vicdan, bu bağlamda; gıybet, iftira, kul hakkı ve mahremiyet ihlali gi­bi kavramların dijital ortam­daki karşılıklarını değerlen­dirmeyi; bireyi yalnızca “ya­sal olan” ile değil, “helal olan”, “adil olan” ve “kul hakkına ri­ayet eden” davranışlara yön­lendirir. Bu yönüyle dijital vicdan, teknolojik çağda ma­nevi sorumluluğun en güncel ve en hayati tezahürlerinden biridir.

Kaynakça:

Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deepfakes and the new disinformation war. Foreign Affairs, 98(1), 147–155.

Çağrıcı, M. (2019). İslam Ahlakı. İstanbul: İSAM Yayınları.

Floridi, L. (2013). The Ethics of Information. Oxford: Oxford University Press.

Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press.

Karaman, H. (2016). İslam’ın Işığında Günün Meseleleri. İstanbul: İz Yayıncılık.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework. Council of Europe.

European Commission. (2019). Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence. Brussels.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu. (2023).