DİKEY GEÇİŞ SINAVI: 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

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Yüksekokul mezunları bu yıl Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökerek lisans programlarına yerleşmek istiyor. Bu yıl yine 19 Temmuz'da yüz binler sınava girdi. Sınavın üzerinden 20 gün geçerken "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu gündemde...

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.