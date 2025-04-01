Dikkat çeken artış! İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, geçen yıl kasım ayında ciddi oranda düşüş gösteren baraj doluluk oranları, bu yıl itibarıyla önemli ölçüde toparlandı.

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım’da yüzde 27,49’a kadar gerileyen ortalama doluluk oranı, bu yıl 21 Şubat’ta yüzde 70,05 olarak kaydedilmişti. 1 Nisan itibarıyla bu oran yüzde 80,15'e yükselmiş durumda.

En az doluluk oranı Istrancalar'da

Barajlardaki mevcut doluluk oranları ise şu şekilde ölçüldü: Alibey yüzde 64,04, Büyükçekmece yüzde 75,28, Darlık yüzde 78,37, Elmalı yüzde 94,04, Istrancalar yüzde 39,58, Kazandere yüzde 85,25, Pabuçdere yüzde 84,33, Sazlıdere yüzde 58,36, Terkos yüzde 80,62 ve Ömerli yüzde 93,71.

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam su biriktirme kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp. Bugün itibarıyla bu kapasitenin 680,58 milyon metreküpü dolu durumda.

Barajlara ek olarak kente su takviyesi yapılan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 2025 yılı başından bu yana toplamda 242,82 milyon metreküp su sağlandı. Kentte günlük su tüketimi ise 1 Nisan'da 2 milyon 652 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Son 10 yılın 1 Nisan doluluk verileri

İSKİ'nin istatistiklerine göre İstanbul’daki barajların 1 Nisan tarihli doluluk oranları yıllara göre şöyle sıralandı:

2015: %94,66

2016: %87,56

2017: %88,89

2018: %90,04

2019: %93,70

2020: %64,59

2021: %73,18

2022: %88,84

2023: %39,59

2024: %81,85