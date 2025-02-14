Dilan-Engin Polat çiftine 'azmettiricilik' suçundan beraat

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılanıyordu.

Görülen davada karar açıklandı ve Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verdi.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmaya taraf avukatları da katılırken Dilan, Engin ve Sezgin Polat ise duruşmaya katılmadı.

"İlk defa suç işledim"

Sanık Yunus Emre Yıldız duruşmada yaptığı savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk defa suç işledim. Bu eylemi örgüt faaliyeti kapsamında değil, bireysel olarak gerçekleştirdik" dedi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise suçlamayı ve bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın avukatı Orhan Kale ise savunmasında "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerimizin firari sanıklar ile görüşüp diğer sanıkları azmettirdiğine dair ne bir telefon görüşmesi, ne bir tanık ne başka bir delil mevcut değildir. Müvekkillerimizin üzerine atılı suçlar yönünden beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklara hapis cezası

Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın diğer avukatı Sevinç Horoz savunmasında, "Müvekkillerin kesinlikle suç teşkil eden bir eylemi söz konusu değildir. Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Müvekkillerin üzerine atılı suçlar için hiçbir somut delil yoktur. Müvekkiller dosyada gizlilik bulunduğu aşamada kamuoyu baskısı ile tutuklu kalmıştır. Müvekkillerimizin diğer sanıklar ile hiçbir görüşme kaydı tespit edilmemiştir ve diğer sanıkları da tanımamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıkladı.

Hakim, bütün sanıkların ‘mala zarar verme’ suçu yönünden haklarında düşme kararı verilmesine hükmetti.

Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Öte yandan diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

Fenomen Banu Parlak'a ait Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat’ın babası Sezgin Polat hakkında, “birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme” ve “mala zarar vermeye azmettirme” suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti.

Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.