Dilan - Engin Polat'a tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu' ile 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Engin Polat ve Dilan Polat dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye götürüldüler

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 18 şüpheli,Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Tutuklama talebi

Savcılık ifadelerinin ardından Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Suçlamalar ne?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.