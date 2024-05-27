Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Hakkında kara para aklama ve darp gibi suçlar nedeniyle tutuklu bir şekilde soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Buradaki tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilecek olan Polat'ın tutuklu yargılanmasına devam edilecek.

Şikayet geri çekildi, beraat istediler

Farklı bir davada tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu dövdürdükleri iddiasıyla yargılandıkları bir davada bugün hakim karşısına çıktı. Polat çifti, şikayetin geri çekilmesi nedeniyle beraat istedi.

İki avukat da 'dosya düşürülsün' dedi

Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya, dosya kapsamındaki tüm suçların şikayete bağlı suçlar olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın da şikayetten vazgeçmesi nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep etti. Müşteki avukatları da müvekkilinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, dosyanın düşürülmesini istedi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin gelecek celse dinlenilmesini ve olay günü hasta olan çocuğun hastaneye götürülüp götürülmediğine dair raporların mahkemeye getirilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, savcının taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.