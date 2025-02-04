Dilan Polat’ın eşi Engin Polat 'dolandırıcılık'tan beraat etti

Kara para aklama soruşturmasında bir süre hapis yatan Engin Polat ve Dilan Polat'ın yargı süreci devam ederken, Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Horoz, müvekkili Engin Polat'ın 'Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' suçunun öncül suçu olarak öngörülen 'Dolandırıcılık Suçu'ndan beraat ettiğini duyurdu.

Dolandırıcılıktan beraat

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle duyurdu:

"Müvekkilim Engin Polat, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçunun öncül suçu olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün beraat etmiştir."

'Hiç bilmediğimiz biri ifade veriyor ve dava açılıyor'

Engin Polat ise avukatının aıklamasını "Çok şükür" notu ile paylaştı.

Dilan Polat ise "Çok sevindim. Duygularımı söylemek istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Benimle bu sevinci paylaşanlara çok teşekkür ederim. Bu dava birkaç ay önce açıldı. Cezaevinde yatan, hiç bilmediğimiz biri ifade veriyor. 'Engin Polat beni kandırdı. 600 bin lira paramı aldı' diye ifade veriyor ve dava açılıyor" dedi.