Dilan Polat’la samimi pozu tepki çekti, avukat Feyza Altun’dan açıklama geldi

Avukat Feyza Altun, geçen günlerde bir dönem kıyasa eleştirdiği Dilan Polat ile bir araya geldi.

Ortak bir arkadaşları vesilesiyle Dilan Polat’la bir araya geldiğini söyleyen Altun, kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Dilan Polat-Engin Polat’ın kendisine para teklif ettiklerini söylemiş ve çiftle bir daha ölse de bir araya gelmeyeceklerini ifade etmişti.

Hâl böyle olunca Feyza Altun'un Dilan Polat'la verdiği samimi poz sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Dilan Polat'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta "Konuşacak çok şey var, Allahım çok" ifadesi yer alıyordu.

'Suç duyurusunda bulunuyorum'

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına katılan ve hakkındaki eleştirilere yanıt veren Altun, buluşmanın planlı olmadığını belirterek, “İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar ama işin çok ciddi bir boyutu var” dedi.

Fenomenlerden kendi adını kullanarak yüklü miktarda para talep edildiğini söyleyen Altun, “Bu insanlar da buna inanıyormuş. Çok ciddi suç örgütlerinin adı geçiyor. Bugün bu konuda suç duyurusunda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Televizyonlarda söylediği ve sosyal mecralarda yazdığı hiçbir fikrinde değişiklik olmadığını ifade eden Feyza Altun, samimi fotoğrafa ilişkin ise şunları söyledi: “O fotoğrafta Dilan çok duygusal bir an yaşadı ve bana sarıldı. Kim çekti ve yaydı bu fotoğrafı bilmiyorum.”

Feyza Altun neden buluştuklarını açıkladı

Dilan Polat-Engin Polat olayının yargı önüne taşınmasıyla konuya ilişkin hiç konuşmadığını ifade eden Altun, buluşturulmanın sebebine ilişkin şöyle konuştu:

* Buluşturulmamızın sebebi ortada. Sürekli bir para konusunun geçmesi. Ben neden insanlardan para isteyeyim? İnsanlar bana neden para versin? Bu insanlar bana defalarca buluşmak için haber gönderdi. Ama olay öyle bir noktaya gitti ki; Dilan ve Sevim Alan’a da söyledim. ‘Ben sizden para istedim mi?’ Hayır. ‘Siz bana para verdiniz mi?’ Hayır. Biz bunu açıklıyoruz; böyle bir şey yok.

Altun, "Tekrar görüşür müsünüz" sorusuna ise "Bu buluşmanın bir amacı vardı, tekrarı olmaz" ifadelerini kullandı.