Dilan ve Engin Polat davasında şirketler üzerindeki kayyum kararı değişti!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada, şirketlerin yönetimine ilişkin önemli bir karar alındı. 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenilen davada mahkeme, şirketlerin kayyum yönetiminden çıkarılmasına, kayyumun yalnızca denetim yetkisiyle görevine devam etmesine hükmetti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de aralarında olduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen gizli tanık 'Mert', sanık Engin Polat'ın yasa dışı bahisle gündeme gelen Derkan Başer'le iş yaptığını öne sürdü.

Engin Polat, tanığın iddialarını reddederek 'iftira' olduğunu savundu.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Sanık avukatları, şirketler üzerindeki kayyum ve mal varlıklarına yönelik tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketlerin yönetiminin kayyumdan alınmasına, kayyumun sadece denetim amacıyla görev yapmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 12 Kasım'da

Mahkeme ayrıca, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin sürmesine; ancak birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 12 Kasım'da görülecek.