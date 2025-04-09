Dilan ve Engin Polat hakkında Adli Tıp raporu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video üzerine yapılan ihbarlar sonrasında başlatılan incelemeye dair Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Hazırlanan raporda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmediği belirtildi.

Soruşturma, 26 Şubat'ta sosyal medyada paylaşılan söz konusu videoya ilişkin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak” suçlaması kapsamında re'sen başlatılmıştı. Videoda yer aldığı belirlenen kişiler arasında Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan da bulunuyordu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Dilan ve Engin Polat'a ait numunelerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığını ortaya koydu.