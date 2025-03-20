Dilek Kaya İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, adalete güvendiğini belirtip, eşine destek çağrısı yapmıştı.

Dilek İmamoğlu, dün akşam saatlerinde de Saraçhane'de toplanan vatandaşlara bir konuşma yaptı ve herkesi yanlarında olmaya davet etti.

Yaşananların ardından ise Dilek Kaya İmamoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki Dilek İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Mesleği ne? İşte Dilek Kaya İmamoğlu hakkında tüm merak edilenler...

Dilek Kaya İmamoğlu kimdir?

Dilek Kaya İmamoğlu, 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 10 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olduğunu söyleyen İmamoğlu, ilk öğrenimi ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun olan Dilek İmamoğlu, ardından Kamu Maliyesi alanında eğitim gördü.

Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi'nde başladığı işletme alanındaki yüksek lisans eğitimini 2016'da İstanbul Arel Üniversitesi'nde tamamladı.

Yüksek lisans eğitiminde "Cam Tavan Sendromu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma" başlıklı bir tez hazırladı.

İmamoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi'nde "Y kuşağının liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisini" inceleyen doktora çalışmasını 2022'de tamamladı.

Dilek Kaya İmamoğlu, 1995 yılında Ekrem İmamoğlu ile evlendi. İmamoğlu çiftinin Mehmet Selim, Semih ve Beren isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.