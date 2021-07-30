Dilek Yarımadası Milli Parkı tedbir amaçlı kapatıldı

Manavgat, Marmaris, Silifke, Bodrum, Alanya, Mersin, Silifke, Milas, Kilis gibi Türkiye'nin turizm cennetlerinde art arta çıkan yangınların bir kısmı söndürülürken bazı bölgelerde ise yangınlar halen devam ediyor.

Yangınların çıkış sebepleri ise söndürme çalışmalarının sona ermesinden sonra netleşecek ancak sosyal medyadan özellikle sıcakların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bir dönemde Türkiye'nin milli parkları ve eşsiz doğa güzelliklerinin bulunduğu bölgeler için, yangından koruma amaçlı geçici kapatma çağrıları yapıldı.

Bu çağrılar sonunda Aydın'da Dünyaca ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, önlem amaçlı bir hafta süreyle ziyarete kapatıldı.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada,

"Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 07.08.2021 tarihine kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır.

-Kentimiz sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara 1 km mesafede mangal, semaver ve ateş yakılması,

-Yıl boyunca anız yakmak, bitki örtüsü (bağ, bahçe atığı, ot, dal vb.) yakılması,

-Kentimiz sınırlarında düğün, nişan vb. organizasyonlarda havai fişek,dilek balonu vb. yanıcı madde kullanılması yasaklanmıştır.

Tüm hemşehrilerimize duyurulur!" ifadeleri kullanıldı.