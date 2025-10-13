Dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Son olarak Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplarken tespit edilen yaşlı bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Tutanak tutuldu, el konuldu

Yapılan takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu. Arama sonucunda, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Dilencilik faaliyetinde bulunan kadının üzerinden çıkan nakit para ve altınlar tutanak altına alınarak, idari para cezası uygulandı.