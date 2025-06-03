Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi denetimlerini sıklaştıran Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çoban Mustafa Paşa Camii çevresinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Paraya el konuldu, para cezası kesildi

Şahsın yapılan üst aramasında, 20 bin 575 TL nakit para bulundu. Zabıta müdürlüğüne götürülen şahsın üzerinden çıkan paraya tutanakla el konulurken, kişiye idari para cezası uygulandı.

Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.