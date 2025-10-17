Dilimli Barajı alarm veriyor: Su seviyesi 10 metre düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin içme ve kullanma suyunun büyük bölümünü karşılayan Dilimli Barajı, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

2019 yılında tamamlanan ve 2,5 kilometrekarelik alana kurulu barajda, azalan yağışlar nedeniyle su seviyesi 10 metre geri çekildi.

Yüksekova–Esendere kara yolu üzerinde bulunan ve 93 metre yüksekliğe sahip baraj gölündeki bu dramatik düşüş, hem yetkililer hem de bölge halkı arasında endişeye neden oldu.

“Dilimli Barajı küresel ısınmadan nasibini aldı”

Su seviyesindeki düşüş sonrası bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, su tasarrufu çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Dilimli Barajı maalesef küresel ısınmadan dolayı nasibini aldı. Gördüğünüz gibi 10 metrelik bir çekilme ve azalma oldu. Biz de YEKDASDER olarak suyun önemine değinerek dikkat çektik. Su hayattır ve bu hayatı sürdürmek için suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bu kuraklık dünyanın her yerinde belirgin hale gelmiş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak suyu koruması büyük önem taşıyor."

Bölge halkı endişeli

Barajdaki suyun hızla çekilmesi, hem tarımsal sulama hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor. Uzmanlar, bölgede son yıllarda yağış miktarının azalması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte su kaynaklarının kritik seviyelere indiğini belirtiyor.

Vatandaşlar ise barajdaki düşüşün, kış aylarında yeterli kar yağışı olmazsa Yüksekova’da ciddi su sıkıntılarına yol açabileceği endişesini taşıyor.