Dilovası'ndaki yangın faciasında 11 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yangın faciasına ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm tesisinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetmişti.
Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 isim gözaltına alınmıştı.
Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan 11 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
