Dilovası'ndaki yangında ölen işçinin 3 yıldır sigortasız çalıştığı ortaya çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangınla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yangında yaşamını yitiren işçilerden 55 yaşındaki Şengül Yılmaz'ın 3 yıldır sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Bugün toprağa verildi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, üç çocuk annesi Şengül Yılmaz'ın, 3 yıldır aynı tesiste sigortasız olarak çalıştığı ortaya çıktı. Aslen Sakarya'nın Akyazı ilçesinden olan ancak uzun süredir Dilovası'nda ikamet eden Yılmaz'ın cenazesi, diğer hayatını kaybeden işçilerle birlikte bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.