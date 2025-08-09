DİMES Genel Müdürü Cem Kurt, 50 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Cem Kurt’un cenazesi, 8 Ağustos’ta Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

DİMES tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimize ve sektörümüze çok önemli katkılar yapmış, çok sevdiğimiz çalışma arkadaşımız, Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürümüz Cem Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Kendini çok özleyeceğiz. Nur içinde yatsın” ifadelerine yer verildi.

Cem Kurt kimdir?

Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olan Cem Kurt, İş İdaresi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama alanlarında yüksek lisans yaptı.

2023 yılından bu yana DİMES A.Ş.’de genel müdürlük görevini yürüten Kurt, daha önce Doğanay’da CEO, Tamek, Danone ve UNO Unmaş (Yıldız Holding) gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştu.

2015 yılından bu yana MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Kurt, evli ve iki çocuk babasıydı.