'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında 6 bin 433 iş yeri ve kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatıldı. Dinamik Denetim Modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart’ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeleri kapsayan denetim faaliyetinin yürütüldüğü bildirildi.

Denetimlere 8 bin 476 yönetici katıldı

8.476 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde, 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 iş yeri (restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık işyeri/işletmeler) ve 4 bin 47 pazar yeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi.

3 bin 82 iş yeri ve işletme uyarıldı

Denetimler sonucunda toplam 983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.