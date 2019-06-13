Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

13 Haziran 2019

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada ana dava hükümlüleri Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava sanığı 9 kişinin dava dosyasının, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle ayrılmasına hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, savcılık, sanık ve taraf avukatlarının talepleri alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava sanığı 9 kişinin dosyasının, zaman aşımının dolması dikkate alınarak ayrılmasına ve dosyanın mütalaası için kendisine gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Ana dava sanığı 9 kişi yönünden ayırma

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 17 Ocak 2012'de haklarında verilen hükümler, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013 tarihli kararıyla kısmen bozulan ve kısmen onanan ana dava sanığı 9 kişinin dosyasının, iddianame ile evrakların tekamül etmesi, ilk açılan davanın geldiği aşama, geçirilen süre, bir kısım suçlamalarla ilgili zaman aşımı riski bulunması ve usul ekonomisi gibi nedenlerle ayrılması ve yeni bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

Bu karara göre, "silahlı terör örgütü yöneticiliği, patlayıcı madde atma, mala zarar verme, yaralama ve tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçlarından yargılanan Erhan Tuncel, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Yasin Hayal, "silahlı terör örgütüne üye olma ve tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından yargılanan Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Osman Hayal, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Ogün Samast, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender ile "ruhsatsız mermi bulundurmak" suçundan yargılanan Salih Hacısalihoğlu'nun dosyaları ayrılacak ve davaları başka bir esas numarası üzerinden görülecek.

Delillerin tekamül etmesi nedeniyle, ayrılan 9 sanığın dosyasının suçlamalar yönünden mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya'ya gönderilmesine karar veren heyet, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün, kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların mevcudiyetini sürdürmesi gerekçesiyle bu hallerinin devamına hükmetti.

Eski vali yardımcısı Güngör'ün tanıklığına başvurulacak

Yakalamalı ve gıyabi tutuklamalı sanıkların infazlarının beklenilmesini kararlaştıran heyet, mazeret sunulması ve teknik aksaklıklar nedeniyle dinlenilemeyen eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör'ün de aralarında bulunduğu 3 tanığın bir sonraki duruşmada dinlenilmesini, Adem Sağlam adlı tanığın, dosyaya katkı sunmayacağı için dinlenilmesinden vazgeçilmesini hükme bağladı.

Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen eski MİT Müsteşarlığı görevlileri H.Kubilay Günay, Özel Yılmaz, Handan Selçuk ve Ahmet Köksoy hakkında, tanıklık için müsteşarlığa yazılan yazının cevabının beklenilmesini öngören heyet, bir sonraki duruşmanın ilk günü Ergün Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4 tanığın, ikinci gün ise diğer 3 tanığın dinlenilmesi, duruşmanın üçüncü gününde ise tutuklu sanık Ercan Gün'ün ek savunmasının alınmasına karar verdi.

Dink'in öldürüldüğü Pangaltı'daki bir bankaya ait kamera görüntülerle ilgili iyileştirme çalışması yapılması için, görüntü kayıtlarının TÜBİTAK'a gönderilmesini kararlaştıran heyet, iyileştirme durumunda kayıt ve kimi sanık fotoğrafları eklenerek, görüntülerde geçen şahısların fotoğraflarının olay yerine gönderildiği belirtilen sanıklar olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına yönelik de karar aldı.

Mahkeme heyeti duruşmayı, sıralı yapılmak üzere 4, 5 ve 6 Eylül 2019'a erteledi.

Dava 75 sanık yönünden devam edecek

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı Dink cinayeti davası, bugünkü duruşmada 9 sanığın dosyasının ayrılmasına yönelik verilen karar sonrası, 76 sanık yönünden devam edecek.