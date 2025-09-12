Diploma davasında ilk duruşma: İmamoğlu hakim karşısında

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmaya ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları ve babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci Binici, Gülşah Deniz Atalar, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Utku Çakırözer, Sibel Suiçmez, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame

Kimlik tespiti sırasında evli ve üç çocuk babası olduğunu söyleyen İmamoğlu, eğitim durumunu “yüksek lisans” olarak belirtti. İmamoğlu, aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu, sabıkasının bulunmadığını ifade etti.

“Bu iddianameyi savcı yazmadı”

İddianamenin okunması sırasında sık sık araya giren İmamoğlu, “Okuduklarınızın benimle hiçbir alakası yok” diyerek tepki gösterdi.

Savunmasında, “18 yaşındaki bir delikanlının bu kadar şeyi yapması mümkün mü? Bu iddianameyi savcı yazmadı, seçimde kaybedeceğini bilenler yazdırdı” dedi.

“Diplomam anamın ak sütü gibi helaldir”

İmamoğlu, “Alın terimle kazandığım diplomam iptal edildi. Beş yıllık emeğim yok sayıldı. Bu davanın konusu saçmalıktır” ifadelerini kullandı.

“Cezalandırılmamın sebebi seçimlerdir”

İmamoğlu, İstanbul seçim haritasını göstererek, “Cezalandırılmamın sebebi bu. 39 ilçenin 32’sinde birinci çıktım” diye konuştu.

Türkiye’de adalet güveninin sarsıldığını dile getiren İmamoğlu, “Yazık günah değil mi? Halkı karanlığa sürüklüyorlar. Ama umudu iflas ettirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Avukatı SEGBİS ile savunma yapacak

İmamoğlu, tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya katılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Pehlivan’ın SEGBİS aracılığıyla savunmaya katılmasına karar verdi.