Discord kapatıldı mı? Discord ne işe yarıyor, kimler tarafından kullanılıyor? 

ABD merkezli bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord’un Türkiye’de de çok fazla kullanıcısı bulunuyor. Kasım 2015’te piyasa sürülen platform başta yerel ağ oyuncuları ve Twitch yayıncıları arasında kullanılıyordu.

Sonrasında sadece oyuncular değil her türlü topluluğun iletişim ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilen Discord’da kullanıcılara ses ve video görüşme imkânı sunuluyor. Discord’un sohbet odaları, oyunlarla muhtelif entegrasyonlar sağlama gibi olanakları da bulunuyor.

Discord’da hobi grupları, kitap kulüpleri gibi topluluklar oluşturulabiliyor ve buradan tartışmalar yapılabiliyor. Etkinlikler, oyun geceleri ve izleme partisi gibi organizasyonlar da Discord üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler ve öğretmenler ders ve çalışma grupları oluşturabiliyor.

Discord neden gündem oldu?

İstanbul’da Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmesinin ardından Discord, Türkiye’de gündem oldu.

Dünya genelinde de aşırı sağ hareketlerin ve kadın düşmanı toplulukların şiddet eylemlerine ilişkin haberlerle gündeme gelen Discord'da açılan pek çok grupta kadın cinayeti faillerinin övüldüğü, kadına yönelik şiddetin ve kendine zarar verme eylemlerinin teşvik edildiği görüldü.

Söz konusu kanallarda sokakta yürüyen kadınların etek altı fotoğraflarının paylaşıldığı ve özel bilgileri paylaşma şantajıyla reşit olmayan genç kızların istenmeyen davranışlara zorlandığı görüntüler infial yarattı.

Discord kapatılacak mı?

Bu gelişme üzerine sosyal medyada Discord’un kapatılması yönünde çağrılar yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi.

Discord'a saat 01.50 sıralarında erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sitesinde yer aldı. Erişim engeli, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla getirildi.