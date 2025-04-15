Discord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni' sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox ve ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord hakkında gelen soruya yanıt veren Uraloğlu, bu konunun özellikle gençler tarafından sıkça gündeme getirildiğini belirtti.

Roblox’un erişime kapatılmasının doğrudan bakanlık yetkisinde olmadığını vurgulayan Uraloğlu, hukuki bir karar doğrultusunda erişim engelinin uygulandığını ifade etti. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarette de konunun gündeme geldiğini aktaran Uraloğlu, platformla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Gelen talepleri takip ediyoruz"

Uraloğlu, “Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız” dedi.

16 yaş altı yeni sosyal medya düzenlemeleri

Uraloğlu, sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Meta’nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın açamaması ve özel mesajların otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması yönündeki kararında Türkiye'nin etkili olduğunu belirtti. Bu tür kararların uygulanabilir olması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, Türkiye’deki 8 sosyal medya platformunun temsilcileriyle bu konuda istişareler yürüttüklerini ve yıl içinde yeni düzenlemelerin hayata geçirilebileceğini söyledi.