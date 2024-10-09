Discord ve Telegram'da suç içerikleri paylaşan iki çocuk daha gözaltına alındı

Mesajlaşma platformu Discord’a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphe bulunmasının ardından alındığını açıkladı.

Karar Fatih'te Semih Çelik tarafından işlenen ve Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetlerin ardından geldi.

Dün iki çocuğun ifadesi alınmıştı

Bu açıklamaların ardından Telegram ve Discord'da C31K isimli grup yöneticilerinden çocuk oldukları belirlenen E.K. ve A.T emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

Bu sabah iki gözaltı daha

Bu sabah ise Bakan Yerlikaya Discord'da suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. ile Telegram'da “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C.'nin çocuk şube ekiplerince muhafaza altına alındığını duyurdu.

B.T. ve A.D.C.’nin psikolog eşliğinde ifadeleri alınırken, Bakan Yerlikaya, siber zorbalıklara göz açtırmayacaklarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'Nın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk, Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."