Disipline sevk edilen CHP'li Çakır partisinden istifa etti
Kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edilen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istida etti.
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildi.
MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" demişti.
Çakır'ın MYK toplantısında çıkan karar sonrası partisinden istifa ettiği öğrenildi.
CHP’li Çakır’ın eski adli arşiv kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından, Meclis komisyonunda kendi partisinin milletvekillerini sessiz kalmakla eleştirmesi gündem olmuştu.