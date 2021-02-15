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Dışişleri: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdiği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." denilmişti.  

 

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