Dışişleri: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur
Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Ortadoğu planına tepki gösterdi. Dışişleri'nın açıklamasında , "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Kudüs kırmızı çizgimizdir" denildi.
Dışişleri Bakanlığından, "ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ölü doğmuştur" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz"" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.
Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.
Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez."
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