Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.
Çavuşoğlu, Bayramov ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." dedi.
Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir. (MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA