ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan’a çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugün çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gideceği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülürken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Türkiye'den Kanada'ya ihracat tepkisi: İzahatı olamazTürkiye'den Kanada'ya ihracat tepkisi: İzahatı olamaz

 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap