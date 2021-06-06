Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mekidaşının devati üzerine Fransa'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi.
Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.