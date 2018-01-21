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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Çavuşoğlu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile diğer büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Kaynak: AA

Irak Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu

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